Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v pravem planiškem vzdušju

Pravo planiško vzdušje – za razliko od nordijskega svetovnega prvenstva, ko gledalcev ni bilo toliko, kot so načrtovali – prihodnji vikend pričakujejo organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na roke jim bo, kot kaže, šla tudi vremenska napoved, saj bodo od ponedeljka temperature spet pod ničlo, to pa organizatorjem zagotavlja takšno pripravo, ki lahko ob idealnih razmerah pripelje tudi do svetovnega rekorda. V Planici bo še zadnjič poletel Cene Prevc in s tem tudi končal kariero.