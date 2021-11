Financiranje zakona o dolgotrajni oskrbi še vedno ostaja nejasnost

Dolgotrajna je pot ideje, obljub in potreb zakona o dolgotrajni oskrbi. 20 let že govorimo o tem, kako nujno potreben je, pa vendarle ga politika znova sprejema na izrednih sejah, v nočnih urah, za vikend, s kupom amandmajev, torej dodatkov, ki jih vlagajo tisti, ki so zakon pripravili. A tisto, kar je po dvajsetih letih enako, je vprašanje, kje bo prišel denar? Zakon do sedaj nikoli ni bil sprejet prav zaradi nejasnega financiranja in tudi ta predlog financiranja ne rešuje.