Finančna direktorica Huaweia ostaja v priporu: zavajala ameriške banke

Carsley je od sodišča zahteval, naj zavrne izpustitev po varščini, ker ima Vandžovova na voljo neomejena finančna sredstva, ki jih bo uporabila, da pobegne iz Kanade na Kitajsko. Njen odvetnik David Martin je dejal, da bogastvo ne more biti razlog za zavrnitev varščine, in zagotovil, da njegova stranka ne bo osramotila očeta, podjetja in Kitajske z begom. Sodišče se ni odločilo in je nadaljevanje prepira premaknilo na ponedeljek, 46-letna Kitajka pa ostaja v priporu.

Hčerka ustanovitelja podjetja Huawei Rena Džengfeia , ki je tudi podpredsednica upravnega odbora, je ameriškim finančnim ustanovam zagotovila, da so SkyCom prodali leta 2009, in ameriške banke so potem menda prek Huaweia, ki je bil še vedno lastnik SkyComa, nevede kršile sankcije proti Iranu.

Aretirali so jo na poti iz Hongkonga v Mehiko, ko je menjala letalo. Newyorško zvezno tožilstvo je izdalo nalog za njeno aretacijo 22. avgusta in Carsley je dejal, da se je tega dobro zavedala, saj se je od takrat izogibala ZDA, čeprav ima v Bostonu na šolanju sina najstnika. V primeru obsodbe ji za vsako točko obtožnice grozi do 30 let zapora.

Aretacija je dodatno napela odnose med ZDA in Kitajsko. Bela hiša zatrjuje, da Donald Trump ni vedel za to, ko se je v soboto v Buenos Airesu sešel s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, vendar pa je to izjavo pokvaril Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, ki se je pohvalil, da je vedel za aretacijo. Kanada se Kitajski opravičuje, da je pravna država in se je morala odzvati na nalog za aretacijo.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov jo je obsodil. Dejal je, da gre še za en primer politike, ki jo večina normalnih držav in ljudi zavrača. Gre za politiko, ki je usmerjena na eksteritorialno aplikacijo nacionalne zakonodaje. Mengova naj bi namreč kršila ameriške in evropske sankcije proti Iranu, s katerim je Huawei posloval med letoma 2009 do 2014.