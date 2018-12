Finančni direktorici Huaweia odobrili varščino

Predala je potni list, giblje pa se lahko le v mestu in bližnji okolici. Od 23. ure zvečer do 6. ure zjutraj mora spoštovati policijsko uro. Sodnik William Ehrcke je dejal, da ima ameriška vlada od dneva aretacije 60 dni časa, da uradno vloži zahtevo za izročitev. Če je torej Kanada ne bo prejela do 8. januarja, jo bodo izpustili na prostost. Prva obravnava o izročitvi bo 6. februarja.

Na tridnevnem zaslišanju so njeni odvetniki skušali prepričati sodnika, da Mengova ne bo pobegnila iz države, njeni izpustitvi pa so nasprotovali kanadski tožilci. Ko ji je sodnik na koncu le dodelil varščino šest milijonov evrov, je v sodni dvorani izbruhnil aplavz, Mengova pa je izbruhnila v jok. Na sodišču se bo morala znova pokazati 6. februarja.

Aretirana je bila na zahtevo ZDA, kamor bi jo kanadske oblasti lahko izročile in kjer ji očitajo kršenje sankcij proti Iranu med letoma 2009 in 2014. Pri tem naj bi uporabljala hčerinsko družbo Skycom in se na ta način izognila sankcijam. Hkrati naj bi banke zavajala o povezavi med obema družbama. Mengova vse obtožbe zavrača.

Ameriški predsednik Donald Trump je na začetku tedna dejal, da je pripravljen posredovati v primeru Mengove, da bi se s tem izognil še dodatnemu poslabšanju odnosov s Kitajsko. Ta se je na aretacijo namreč ostro odzvala in zahtevala takojšnjo izpustitev Mengove iz pripora. Ob tem je zagrozila z resnimi posledicami, če Kanada Mengove ne bo izpustila na prostost. V torek so tuji mediji tako poročali, da so na Kitajskem pridržali nekdanjega kanadskega diplomata.