Finančno pomoč prejema le dobrih 900 od 6000 beguncev

Mineva 100 dni od začetka rusko-ukrajinske vojne, ki je od doma pregnala 6,8 milijona Ukrajincev, več kot 6.000 pa si jih je zatočišče pred vojno našlo v Sloveniji. Od tega finančno pomoč prejema le peščica, in sicer dobrih 900 ljudi. Vsi ostali so bolj ali manj odvisni od dobrote posameznikov in humanitarnih organizacij. A začetni zanos ljudi za donacije zadnje tedne upada, opažajo humanitarni delavci. In kje lahko danes, ko so lokalne zbiralne akcije bolj ali manj zaključene, pomoči potrebni stvari sploh prejmejo?