Finci bi Trumpa napotili na dodatne ure geografije

"Pred časom sem se sreč al s predsednikom Finske. Povedal mi je, da je to gozdnata država in da veliko časa posvetijo grabljenju in čiščenju gozdov. Ravno zato nimajo takšnih problemov kot mi," je navdušeno pripovedoval Trump.

A na njegove nekoliko presenetljive izjave so se hitro odzvali Finci. S posmehljivimi objavami na družbenih omrežjih so nekateri pod sloganom "Make America Rake Again" Američanom želeli prikazati, kako v tej skandinavski državi vsakodnevno grabijo gozdove. Nekateri na fotografijah z grabljami v rokah stojijo na straži v gozdu, neka ženska pa s sesalnikom čisti odpadlo listje dreves. Veliko pa je bilo takih, ki so Trumpa predvsem želeli napotiti na dodatne ure geografije.