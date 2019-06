Finci lahko odprejo šampanjce: že drugič zapored ’najsrečnejša država na svetu’

Finci plačujejo visoke davke, s katerimi jim država zagotovi socialno varnost, zaupajo svoji vladi, živijo svobodno življenje in so velikodušni drug do drugega. "Res jim je mar za sodržavljane, to je kraj, kjer si ljudje živijo živeti," doda Helliwell.

Ne upoštevajo le sreče ljudi, ki so se rodili v državi, temveč tudi zadovoljstvo priseljencev. "Res je, da so Finci srečnejši kot prebivalci drugih držav, vendar so tudi finski priseljenci najsrečnejši priseljenci na svetu," razlaga Helliwell in doda, "Ne gre za finski DNK. Gre za način življenja v tej državi."

Pri ocenjevanju ZN upoštevajo šest spremenljivk, in sicer prihodek, svobodo, zaupanje, pričakovano življenjsko dobo, socialno podporo in radodarnost. "Države, ki zasedejo prvih 10 mest, imajo visoke ocene na vseh teh področjih," je za CNN dejal John Helliwell, ki je sodeloval pri urejanju poročila in je sicer zaslužni profesor ekonomije na kanadski Univerzi Britanske Kolumbije.

Finci, ki so znani po svojem spektakularnem severnem siju, tisočerih jezerih in tem, da tam čez leto živi Božiček, imajo še en razlog več za proslavo. Združeni narodi, ki vsako leto izdajo seznam najsrečnejših držav na svetu, so na prvo mesto uvrstili prav Fince. Sledijo jim Danci, Norvežani, Islandci in Nizozemci.

Razlike med osmimi najvišje uvrščenimi državami so tako majhne, da v ZN pričakujejo letne menjave med prvimi petimi. Švica se je uvrstila na šesto mesto, za njo pa so Švedska, Nova Zelandija, Kanada in Avstrija. Od lani se je seznam spremenil le za mišjo dlako, saj je Avstrija izrinila Avstralijo z 10. mesta.

To, da se uvrščajo visoko na lestvici sreče, držav seveda ne zaščiti pred nasiljem in travmatičnimi dogodki, kot je bil na primer strelski pohod na mošeji v Christchurchu. A način, kako so se na napad odzvali, kaže, da na ta seznam spadajo, pravi Helliwell. "Kar pri srečnih in dobro povezanih družbah izstopa, je to, kako se spopadajo s slabimi stvarmi in kako vzdržljivi so. Po potresu leta 2011 in letošnjem terorističnem napadu je vidno, da se ljudje zberejo in si pomagajo ter skupnost ponovno zgradijo," dodaja in to pripisuje visokemu socialnemu kapitalu.

Velesile niso srečne

ZDA so se uvrstile na 19. mesto – od lani so tako padle za eno mesto, od leta 2017 pa za pet mest. Višje so se uvrstile edino pri oceni prihodka, in sicer na 10. mesto, medtem ko se uvrščajo precej nizko pri socialni podpori (37. mesto), svobodi (61. mesto) in na 42. mesto pri korupciji.