Finska in Švedska želita v Nato, Hrvaška in Turčija že napovedali blokado

Švedska in Finska tlakujeta pot v svojo prihodnost in varnostno prihodnost celotne Evrope. Parlamenta skandinavskih držav sta namreč začela razpravo o prošnjah njunih držav za članstvu v zvezi Nato. Tektonski premik v varnostni in zunanji politiki obeh nevtralnih držav je sprožila Rusija z invazijo na Ukrajino. Ker imata predloga finske in švedske vlade za članstvo v Natu v parlamentih zagotovljeno podporo, naj bi premierki obeh držav prošnji vložili že do konca tega tedna, a bo njuno včlanjevanje v Nato polno ovir. Blokado vstopa skandinavskih držav v zavezništvo napovedujeta Hrvaška in Turčija. To bo velika napaka, ki bo imela dolgoročne vojaške, politične in gospodarske posledice, pa še naprej grozi Kremelj.