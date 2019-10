Finski premier pričakuje novo preložitev brexita

Finski premier Antti Rinne je za časnik še dejal, da ima britanski premier Boris Johnson še dva tedna časa, da poda nove predloge za dogovor. "A videti je, kot da je Johnson šele zdaj doumel, kakšna zmeda je in ima težave pri oblikovanju svojega predloga," je menil Rinne. "Zato se bojim, da bi šlo na oktobrskem vrhu EU bolj za podaljšanje kot za konkretne rešitve razmer," je dodal.

Povedal je še, da preostalih 27 članic EU v pogajanjih vztraja, da je treba najti rešitev, ki bo ohranila mir in stabilnost na irskem otoku ter delujoč notranji trg EU.

Johnson je od prihoda na položaj vztrajal, da se bo brexit zgodil 31. oktobra z dogovorom ali brez. A britanski mediji so v petek poročali, da bo zaprosil Bruselj za preložitev brexita, če do 19. oktobra ne bo dogovora z EU. Pri tem so se sklicevali na dokumente, ki jih je vlada v petek posredovala škotskemu sodišču. To trenutno odloča o tem, ali je premier primoran upoštevati zakon, ki mu onemogoča brexit brez dogovora.