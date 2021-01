Fitnesi lahko pod strogimi pogoji znova odprejo svoja vrata

Vlada je odločila, da se znova lahko odprejo fitnes centri in bazeni. Nekatere omejitve so težko razumljive oziroma izvedljive, a lastniki in najemniki fitnesov so izjemno veseli, saj bodo končno lahko znova delali. Na 50 kvadratnih metrih lahko trenira ena oseba, med vadbo pa je treba vzdrževati vsaj pet metrov razdalje - to so pogoji, pod katerimi fitnes centri zdaj delujejo. Vodene skupinske vadbe so prepovedane. Testi pa za razliko od smučišč ne v fitnesih ne na bazenih niso potrebni.