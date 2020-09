Fleža: Maska sama po sebi ne more poslabšati pljučnih ali srčnih bolezni

Nam zaščitne maske res preprečujejo dihanje do te mere, da bi lahko vplivale na naše zdravstveno stanje? Stroko je enotna, tega ni dokazala še nobena študija, maska ni kot alergen, da bi to povzročila. Maske tudi ne slabšajo kroničnih ali srčnih bolezni. Nam pa lahko otežijo dihanje, kar lahko vodi do napada panike. A to še zdaleč ni astmatski napad, pravi specialist pulmolog in dodaja, da naj ljudje v primeru občutek tesnobnosti masko preprosto spustijo pod nos, se nadihajo in jo nato nadenejo nazaj.