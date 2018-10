Floridi grozi orkan Michael

Meteorologi so opozorili, da se bo Michael do srede okrepil v močnejši orkan z vetrovi do 160 kilometrov na uro. Pričakujejo, da bo na kopno udaril na severu Floride in poleg plime in vetra prinesel še do 30 litrov dežja na kvadratni meter.

Guverner FlorideRick Scott je za 20 okrožij na severu razglasil izredne razmere in prebivalcem naročil, naj se pripravijo na morebiten ukaz o evakuaciji. V pripravljenosti je tudi 5000 vojakov nacionalne garde.