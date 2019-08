Floridi se približuje najhujši orkan v zadnjih 30 letih

Na Floridi so zaradi orkana Dorian že v sredo razglasili izredne razmere in svetovali prebivalcem, naj imajo dovolj zalog hrane, vode in zdravil za sedem dni. Kot poroča CNN, prebivalci hitro praznijo trgovinske police s hrano in zdravili. Nekatere prodajalne so tako že povsem 'izropane'. Prav tako mnogi v dolgih vrstah čakajo, da bi si priskrbeli zaloge bencina.