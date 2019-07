Floridski milijarder obtožen spolnega izkoriščanja mladoletnic

Bogataša s Floride Jeffreya Epsteina so aretirali v soboto in privedli v New York, kjer je danes stopil pred sodnika. Tokrat se sooča s podobnimi obtožbami kot leta 2007, ko se je s priznanjem, da je nagovarjal mladoletnice k prostituciji, izognil dosmrtnemu zaporu. Takrat se je moral tudi registrirati kot spolni prekrškar, v zaporu pa je bil eno leto le čez noč.

Na podlagi obtožnice je Epstein med 2002 in 2005 spolno izkoriščal mladoletnice, nekatere so bile stare le 14 let. Zlorabljal jih je v svojem luksuznem domovanju v New Yorku in v rezidenci na Floridi, za spolne usluge pa jim je plačeval več sto dolarjev. Mladoletnice so mu priskrbele podrejene uslužbenke, kasneje pa tudi mladoletnice, s katerimi je že imel spolne odnose. Zalomilo se je pri 14-letnici, ki ga je prijavila policiji in preiskava je odkrila okrog 30 podobnih žrtev.

Epstein je vedel, da so dekleta mladoletna, še piše v obtožnici.