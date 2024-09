Flota Jadrolinije povprečno starejša od 28 let. Kdaj gre ladja v razrez?

Stari trajekti, slabo vzdrževanje in 14-urne izmene zaposlenih. Nova nesreča trajekta Jadrolinije vzbuja jezo in zaskrbljenost glede stanja v največjem hrvaškem pomorskem prevozniku. V soboto je pred pristankom znova odpovedal sistem za spuščanje klančine. Tokrat je klančina k sreči pristala v morju in v incidentu ni bilo poškodovanih. A spomin na tragično nesrečo izpred nekaj tednov, ko so življenje izgubili trije zaposleni, je še kako živ. V sindikatu pomorščakov so na nogah. Opozarjajo, da so v podjetju, ki ima letno več kot 12 milijonov potnikov, resne sistemske napake, ki jih bo treba reševati na državni ravni.