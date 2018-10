Zaradi dirkanja umrl nič kriv voznik

Slovaška policija je objavila posnetek hude prometne nesreče, ki se je zgodila na njihovih cestah in v kateri je umrl nič kriv voznik osebnega avtomobila. Kot so sporočili, so zaradi prometne nesreče pridržali dve osebi, 27-letnega voznika ferarija in 26-letnega voznika mercedesa, oba državljana Poljske.