FOTO: Južnokorejska delegacija na obisk k severnim sosedom: ustvarjali bodo pogoje za zmanjšanje napetosti

Visoka južnokorejska delegacija je danes odpotovala na obisk v Severno Korejo, kjer naj bi pogovori tekli zlasti o zmanjšanju napetosti na polotoku. Visoka delegacija pod vodstvom svetovalca južnokorejskega predsednika za nacionalno varnost Čung Eu Jonga bo tam do torka, ni pa še znano, ali se bo srečala z voditeljem Severne Koreje Kim Džong Unom.

Kot je pred vkrcanjem na letalo za Pjongjang dejal Čung, bo na pogovorih posredoval predanost predsednika Mun Jae Ina jedrski razorožitvi Korejskega polotoka in trajnemu miru. Delegacijo sestavlja deset članov, med njimi pa je tudi vodja južnokorejskih obveščevalcev Suh Hun.

"Načrtujemo obsežno razpravo o nadaljevanju medkorejskih pogovorov in o dialogu med Severno Korejo in mednarodno skupnostjo, vključno z ZDA," so njegove besede navedli v Munovem kabinetu.

Južnokorejskemu predsedniku Munu vabilo predala Kim Jo Jong

Obisk je odgovor na nedavni obisk severnokorejske delegacije v Južni Koreji. Severna Koreja je namreč med nedavnimi zimskimi olimpijskimi igrami v južnokorejskem Pjongčangu tja poslala visoko delegacijo, katere članica je bila med drugim sestra severnokorejskega voditelja Kim Jo Jong.