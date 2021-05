Razstava 30: 'Posvečena vsem, ki so prispevali svoj kamenček v mozaik osamosvojitve'

Osamosvojitev in upanje sta besedi o pričakovanju nečesa boljšega, pa čeprav v luči upora in – še huje – vojne. Vse to se zrcali v fotografijah prvega slovenskega Pulitzerjevega nagrajenca, fotoreporterja Srdjana Živulovića, ki je prav ob 30. rojstnem dnevu Slovenije v Narodnem muzeju Slovenije postavil razstavo z naslovom 30. Kako je Živulović v prvih bojnih vrstah, v množici, v strahu, predvsem pa veselju v svoj objektiv lovil trenutke, ki so bili za Slovenijo prelomni?

