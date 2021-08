Franček Gorazd Tiršek Sloveniji prinesel petdeseto parolimpijsko medaljo

Pa jo imamo! Petdeseto slovensko paraolimpijsko medaljo. In kdo drug kot 'Nani', kot mu rečejo, jo je pristreljal. Franček Gorazd Tiršek je namreč osvojil srebrno medaljo na strelski tekmi z zračno puško na 10 metrov stoje v kategoriji SH2. Za Tirška je to že tretja paraolimpijska medalja, že tretja srebrna. Obiskali smo Gornji Grad, domačo občino Frančka Gorazda Tirška, kjer so nam njegovo pot opisali njegovi najbližji.