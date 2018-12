'Verjela sem njegovim obljubam, da bo spremenil Francijo. A nič več.'

Po večtedenskih protestih rumenih jopičev, ki so se začeli zaradi visokih cen goriva in napovedanih višjih trošarin s 1. januarjem, kar naj bi bilo del nove okoljske politike, je francoska vlada Emmanuela Macrona popustila. Napovedala je več ukrepov, med drugim obljubila, da celotno leto 2019 ne bo zvišala trošarin na gorivo. A bilo je bilo že prepozno.

A vedno večje razlike med revnimi in bogatimi ostajajo, analiza proračuna za leti 2018 in 2019 je pokazala, da bo prihodek za najrevnejšo četrtino gospodinjstev v Franciji v skladu z načrti v veliki meri manjši ali ostal enak. Eden izmed njegovih prvih ukrepov je bil znižanje davkov na premoženje.

Če je še v začetku novembra Macron pred Slavolokom zmage v Parizu nastopil s svetovnimi voditelji in obeležil stoto obletnico konca prve svetovne vojne, so zgolj nekaj tednov kasneje taisti Slavolok zmage 'krasili' napisi"rumeni jopiči bodo triumfalni" in "Macron odstopi".

A zdi se, da medtem ko je njegov ugled in vpliv v svetu rastel, mu je priljubljenost med domačo javnostjo padala. Kaj kmalu si je prislužil nezavidljiv vzdevek 'predsednik bogatih'. In prav tu se morda skriva razlog za najhujše izgrede in nasilje protestnikov v Parizu od leta 1968.

"Leta 2017 so evropski sosedi njegovo izvolitev razumeli kot znak upanja po referendumu o brexitu in izvolitvi Donalda Trumpa leta 2016," je za France24povedal profesor Nicolas Baygert z Universite Libre de Bruxelles. Sredinski Macron je postal "branik pred populizmom" ter zagovornik globlje evropske integracije v času vedno večjih razlik in napetosti znotraj evropskega bloka ter predvsem vzpona avtoritarizma v Evropi. In medtem, ko je ameriški predsednik vztrajno zavračal ideje globalizma, napovedoval odstope od iranskega jedrskega dogovora in pariškega podnebnega sporazuma, se je naziv 'voditelja svobodnega sveta' vedno bolj oprijemal novega francoskega predsednika.

Macron, ki je pred dobrim letom dni in pol na predsedniških volitvah v drugem krogu premagal kandidatko populistične skrajne desnice Marine Le Pen , in praktično čez noč postal evropski obraz boja proti populizmu, se je na domačem političnem parketu kmalu začel soočati z vedno manjšo podporo javnosti.

"Pripravljena sem protestirati tudi za božič na tem krožišču z mojimi otroki - ne bomo popustili, ničesar nimamo za izgubiti," je za TheGuardianpovedala 41-letnica, ki je prejšnje leto volila za Macrona: "Dobro je govoril in verjela sem njegovim obljubam, da bo spremenil Francijo. A nič več."

Celine je zaposlena kot pomočnica za otroke s posebnimi potrebami v šoli, zasluži 800 evrov na mesec, s čimer pa ne more plačati najemnine. Skupaj s svojimi otroci tako živi v hiši svojih sorodnikov: "Macronova prva poteza je bila znižanje davkov za super bogate, medtem ko je zmanjšal sredstva za stanovanjsko pomoč za revne. To je nepravično. Država se je uprla in on ostaja tiho, skriva se v svojem slonokoščenem stolpu, to me moti, ne prevzema odgovornosti".

"Gre za veliko več kot davek na gorivo. Izgleda kot da živimo v norem svetu, kjer bogati plačujejo skoraj nič, revni pa so kar naprej obdavčeni. Dovolj imamo elit,"pravi mati samohranilka iz Toulousea.

V soboto bodo v Franciji zavladale izredne razmere

Samo pretekli konec tedna se je na ulice Francije podalo 130.000 protestnikov, v Parizu je izbruhnilo nasilje, prišlo je do spopadov s policijo, skupno so v protestih do sedaj umrle že tri osebe.

In kljub napovedanim ukrepom so protestniki tudi za prihajajoči konec tedna napovedali nove demonstracije. V francoski prestolnici bodo vladale izredne razmere. Francoski premier Edouard Philippe je napovedal povečanje števila mobiliziranih policistov, zaradi morebitnih novih izgredov bodo tako po državi namestili 89.000 policistov, od tega jih bo 8.000 samo v prestolnici. Tukaj bo za varnost skrbelo tudi več deset oklepnih vozil v okviru izrednih ukrepov, s katerimi želijo omejiti nasilje. Lastnike trgovin in restavracij na Elizejskih poljanah pozivajo, naj v soboto zaprejo svoja vrata.

Zaprt bo Eifflov stolp, opera, številni muzeji, med njimi tudi znameniti Louvre. Varnost za številne znamenitosti bodo poostrili predvsem v luči poškodovanja Slavoloka zmage pretekli konec tedna, na kar se je Macron po vrnitvi iz Argentine ostro odzval: "Noben razlog ne upravičuje, da se napade policiste, da se ropa trgovine, da se grozi mimoidočim ali novinarjem, da se onečasti Slavolok zmage." Zaradi poškodovanja slavoloka so sicer obtožili 13 protestnikov, med drugim jih krivijo uničenja kulturne dediščine.

Iz varnostnih razlogov so odpovedali tudi štiri nogometne tekme 17. kroga elitnega prvenstva, ki bi morale biti konec tega tedna.

Protestnikom se bodo pridružili tudi dijaki, ki nasprotujejo reformi preizkusov znanja in strožjim zahtevam za sprejem na fakultete.

Kljub temu, da se protestniki večinoma organizirajo preko družbenih omrežij in nimajo jasnih voditeljev, je Macron obtožil svoje politične nasprotnike, da so 'ugrabili' proteste. Gre za gibanje, kot ga povojna Francija še ni videla - vzkliko je brez voditelja, stranke ali sindikata, ki bi stal za njim. Na barikadah so se skupaj znašli ljudje z vseh strani političnega polja, tisti, ki se bojijo Le Penove in nacionalizma, tisti, ki so volili za Le Penovo, okoljevarstveniki, študentje."Zdi se, kot da gre za zgodovinski trenutek v Franciji. Primerjal bi ga z arabsko pomladjo - nekakšna revolucija, ki se je začela na spletu," pravi 21-letni študent filozofije.