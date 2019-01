V protestih rumenih jopičev ranjen vodilni aktivist: Do konca življenja bo invalid

Kot je danes sporočil njegov odvetnik, je utrpel hudo poškodbo očesa, obstaja tudi bojazen, da bo do konca življenja invalid. "V šoku je. Do konca življenja bo invalid. To je tragedija zanj in njegovo družino," je dejal odvetnik Philippe de Veulle za televizijo BFM.

Rodriguesa so po incidentu prepeljali v bolnišnico, kjer je noč preživel v umetni komi. V nogo ga je zadela tudi posebna granata, ki jo policija uporablja za nadzor protestnikov. Pri tej vrsti granate se sprožijo močen zvok in svetloba ter gumijaste kroglice.

Rodrigues, ki ima okoli 50.000 sledilcev na Facebooku, je sobotni protest prenašal v živo, ko je bil zadet. Očividci so pobrali projektile, s katerimi je bil zadet. Policija namerava incident preiskati.

Danes bodo na ulicah rdeče rutke in modri jopiči

Za danes pa skupne proteste napovedujejo nasprotniki gibanja rumenih jopičev - 'rdeče rutke' in 'modri jopiči'. S slogani kot so 'Dovolj' in 'prenehajte z nasiljem' so se postavili zoper množičnim protestom, ki so povzročili najhujše izgrede na francoskih tleh v zadnjih desetletjih, piše France24."Obsojamo vzdušje upora, ki so ga vzpostavili rumeni jopiči. Prav tako zavračamo grožnje in nenehne verbalne zlorabe," so zapisali v skupni izjavi.

V soboto je na Facebooku, pod oznako #RepublicanMarchForFreedom, udeležbo potrdili okoli 10.000 ljudi.

Rdeče rutke so nastale že v novembru, sprva kot skupina na družbenem omrežju Facebooku, ki jo je ustanovil John Christophe Werner. Ta je za lokalne medije dejal, da je skupino ustanovil, ker so 'francoski državljani vsak dan kaznovani zaradi metod rumenih jopičev':"Danes se veliko ljudi boji zapustiti svoje hiše, voziti po cestah, se peljati v službo."