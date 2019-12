Stavka v Franciji: bo obračun med sindikati in Macronom ohromil državo?

Francoze je do največje stavke zadnjih let pripeljala pokojninska reforma, ki jo načrtuje predsednik Emmanuel Macron - želi namreč uvesti univerzalni pokojninski sistem, ki pa bi odpravil posebne bonitete zaposlenih v več sektorjih, od železniškega in energetskega, pa zaposlenih v pariški operi... Bonitete zaposlenim omogočajo zgodnejše upokojevanje ali višje pokojnine, sindikati pa trdijo, da bi zaradi napovedane reforme na milijone delavcev moralo delati preko upokojitvene meje pri 62. letih, da bi prejeli polno pokojnino, piše AFP. Da bodo morali postopoma delati dlje, je priznal tudi premier Edouard Philippe .

Številni sindikati opozarjajo, da bodo s stavko nadaljevali vse do Macronovega preklica načrtovane reforme.

'Trenutke resnice za Macrona'

Mnogi tako že obujajo spomine na vsesplošno stavko iz novembra in decembra 1995, ki je državo ohromila za tri tedne, vlada pa je morala na koncu umakniti napovedano pokojninsko reformo, ki je zaposlene pripeljala do stavke.

Notranji minister Christophe Castaner je napovedal, da bo po vsej državi potekalo približno 250 demonstracij, oblasti pa se pripravljajo tudi na morebitne izgrede:"Vemo, da se bo na protestih zbralo veliko število ljudi in zavedamo se tveganja. Zahteval sem, da ob izgredih in nasilju pride do takojšnjih aretacij."

Protestom se bodo po napovedih pridružili tudi rumeni jopiči - gibanje, ki se je pred dobrim letom dni oblikovalo zaradi načrtovanih dvigov cen goriva, kmalu pa se je sprevrglo v splošne demonstracije proti vladi Macrona in neenakosti v državi. Proteste so spremljali spopadi med policijo in protestniki ter izgredi in aretacije.