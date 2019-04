V Franciji pridržali štiri moške, ki so v času protestov načrtovali napad

Načrtovali naj bi napad na policiste in vojake.

Francosko tožilstvo je potrdilo, da so v petek prijeli tri odrasle in najstnika, ki naj bi te dni načrtovali napad na varnostne organe. Vse štiri so aretirali v okviru protiteroristične preiskave, vendar podrobnosti načrtovanem napadu oblasti niso razkrile. Napad naj bi načrtovali v času protestov rumenih jopičev.

"Štiri osebe smo pridržali zaradi načrta, da izvedejo izjemno nasilen teroristični napad,"je dejal francoski notranji minister Christophe Castaner. Dodal je, da imajo dovolj dokazov, zaradi katerih so prepričani, da so pripravljali velik napad na policiste in vojake.

Eden od osumljencev je mladoletnik, ki je na preizkusni dobi v vzgojni inštituciji, po tem ko je bil pogojno obsojen na tri leta, ker je leta 2017 želel odpotovati v Sirijo in se pridružiti IS. Preostali trije so stari znanci policije, vendar ne v povezavi s terorizmom.

V Franciji veljajo izredne razmere od leta 2015, ko so se začeli teroristični napadi, samooklicana Islamska država pa je svoje pripadnike in simpatizerje pozvala, naj napadajo francoske vojake in policijo. Konec marca sta bila v Parizu moška s psihičnimi težavami obtožena, da sta načrtovala napad na šolo in policista.