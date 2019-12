Začetek velike stavke javnega sektorja v Franciji zaznamovali nasilni izgredi

Francozi se pripravljajo na drugi dan protestov. Na francoske ulice se je včeraj podalo več kot 800.000 protestnikov. Oblasti so poročale o nasilnih izgredih v številnih mestih, poročaThe Guardian. Kar 65.000 protestnikov so zabeležili na ulicah Pariza. Zaprte so bile najbolj oblegane turistične točke, kot je denimo Eifflov stolp. V Parizu je policija morala uporabiti solzivec, aretirali so 71 oseb, poroča BBC.Sindikati so napovedali, da bodo stavko nadaljevali vsaj do ponedeljka.