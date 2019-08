Francijo pretresa eden največjih pedofilskih škandalov v zgodovini

Tožitvo v Franciji je proti 66-letnemu kirurgu, aretirali so ga že leta 2017, vložilo obtožnico za posilstva in spolne napade na okoli 250 mladoletnikov. Veliko žrtev, deklic in dečkov, naj bi zlorabil, ko so bile pod vplivom anestetikov. Preiskovalci so šokantne podatke o treh desetletjih zlorab in imena več kot 200 otrok našli v njegovih osebnih zdravniških zapiskih.