Frančišek v Združenih arabskih emiratih krepi medverski dialog

Papež Frančišek je pred odhodom v Abu Dabi izrazil veliko veselje, da bo z obiskom lahko napisal novo stran v odnosih med katoliško vero in islamom, katerih krepitev je postavil tudi v osrčje svojega pontifikata.

Danes se bo najprej sešel z muslimanskim svetom starešin. Gre leta 2014 ustanovljeno združenje, ki želi preseči spore znotraj islama in se zoperstaviti skrajnim silam. Na čelu sveta je vodja egiptovskih sunitov, šejk Ahmed al Tajeb, s katerim se je Frančišek že srečal leta 2017.

Papež bo drevi sodeloval tudi na medverskem srečanju, poimenovanem Človeško bratstvo. Na tem velikem dogodku v državi na Arabskem polotoku, ki je za islam sveta dežela, je poleg svetega očeta in islamskih voditeljev pričakovati tudi predstavnike drugih ver.

Združeni arabski emirati sebe radi označujejo za državo verske strpnosti in kulturne raznolikosti ter kristjanom dovoljujejo opravljati obrede v cerkvah. Predsednik Šejk Kalifa bin Zajed je letošnje leto označil za leto strpnosti, njegov brat, prestolonaslednik in dejanski šef vlade, pa je 25. decembra vsem kristjanom na svetu zaželel miru in sreče. Že leta 2016 se je v Vatikanu tudi srečal s Frančiškom.

V Združenih arabskih emiratih je 80 odstotkov prebivalcev muslimanov, kristjanov pa je okoli devet odstotkov. Številni katoličani v tej državi so delavci iz Afrike, Bangladeša, Indije, Pakistana in s Filipinov, nekaj pa je tudi lokalnih prebivalcev.

Tudi zaradi svobode, ki jo lahko uživajo kristjani, si je papež za obisk izbral Združene arabske emirate, in v torek, zadnji dan obiska, bo na stadionu, ki bo lahko sprejel 135.000 ljudi, daroval mašo. Na njej ne pričakujejo le katoličanov iz Združenih arabskih emiratov, ampak tudi iz sosednjega Omana in celo iz od vojne razdejanega Jemna. Brezplačne vstopnice za mašo so razdelili duhovniki v regiji.