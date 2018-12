Frančišek ob začetku adventa pozval k miru v Siriji

Čas adventa in božiča se pozna tudi v kulinariki. V tem času namreč iz domačih kuhinj in tudi po ulicah zadiši po cimetu, orehih, kuhanem vinu in drugih dobrotah, denimo potici, piškotih in medenjakih. Vse to in še več ponujajo tudi tradicionalni adventni oziroma predbožični sejmi, ki tako pri nas kot v tujini privabijo številne ljudi.

Bolj kot zunanja priprava pa je za vernike v adventu pomembna duhovna priprava na božič. Ta se kaže v osebni molitvi in duhovni poglobitvi, kar lahko vključuje spoved, razne odpovedi in dobra dela. K poglobljeni in duhovni pripravi na božič so letos pozvali tudi slovenski škofje, ki so zapisali, naj si ljudje v času do božiča vzamejo zase, družinske odnose ter uboge in bolne."Naj bo letošnji advent čas pričakovanja, pokore, odpuščanja, molitve, luči in upanja," so zapisali.

Pri bogoslužjih v adventnem času berejo berila, ki napovedujejo prihod Jezusa, pa tudi poročila o delovanju Janeza Krstnika, ki mu je pripravljal pot.

Advent obhajajo tudi evangeličani in pravoslavci. Slednji so adventni čas začeli v sredo, evangeličani pa enako kot katoličani začenjajo danes.