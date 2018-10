Francoska Polinezija toži Francijo zaradi jedrskih poskusov

Opozicijski vodja na Francoski Polineziji Oscar Temaru je povedal, da so tožbo vložili 2. oktobra. "S primerom bi radi pokazali, da so vsi še živeči francoski predsedniki odgovorni za jedrske poskuse v naši deželi," je poudaril. "To dolgujemo vsem, ki so umrli zaradi jedrskega kolonializma," je dejal na zasedanju odbora ZN o dekolonizaciji. Ocenil je še, da so bili jedrski poskusi neposredna posledica kolonizacije.

Francija je v Sahari in Tihem oceanu v sklopu jedrskega programa med letoma 1960 in 1996 izvedla skupno 210 poskusov, v katerih je sodelovalo 150.000 vojakov in civilistov. Številni med njimi so imeli pozneje resne zdravstvene težave.

Zgolj na atolih Muroroa in Fangataufa na Francoski Polineziji je v tem času izvedla 193 jedrskih poskusov.

Francija je več desetletij zavračala odgovornost iz strahu, da bi priznanje med vojno oslabilo njen jedrski program. Leta 2010 pa so v Parizu sprejeli zakon, ki je omogočil odškodnine vojnim veteranom in civilistom, ki so zboleli zaradi jedrskega programa.

Zaradi bolezni, večinoma rakavih obolenj, ki so domnevno posledica jedrskih poskusov, je do zdaj vložilo tožbe približno tisoč ljudi, a le približno 20 so izplačali odškodnine.