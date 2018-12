Francoska vlada: V letu 2019 ne bo zvišanja trošarin na gorivo

Kot je dejal minister Francois Rugy, so se zvišanju trošarin, sprva načrtovanemu za 1. januar 2019, zaradi protestov pa zamrznjenemu za pol leta, odpovedali za celotno prihodnje leto. S tem želijo pomiriti strahove protestnikov, t. i. rumenih jopičev, da bi zvišanje odložili zgolj začasno, ko bi se protesti končali, pa bi ga uveljavili, je pojasnil.

PremierEdouard Philippe je že v torek napovedal šestmesečni moratorij na dvig trošarin. Moratorij je bil glavna zahteva gibanja rumenih jopičev, ki že več tednov protestirajo proti visokim cenam goriva. V soboto se je na ulicah francoskih mest zbralo več kot 100.000 protestnikov, pri čemer so v Parizu izbruhnili izgredi in spopadi s policijo. Kljub moratoriju so napovedali, da bodo na ulice odšli tudi v soboto.