Francoska živalovarstvena organizacija z novima članoma: belima levoma Nalo in Simbom

Francoska organizacija Caresse de Tigre, ki skrbi za zaščito in dobrobit živali, je bogatejša za dva nova 'člana' - bela leva, ki so ju poimenovali Nala in Simba .

Njuna starša so pred časom rešili iz ujetništva nekega cirkusa, kjer sta živela v izrazito slabih pogojih in bila prisiljena nastopati, poročajo tuji mediji.

Organizacijo Caresse de Tigre vodita dva nekdanja cirkuška artista, njihova primarna naloga pa je skrb za zapuščene in zlorabljene velike mačke, ki so se skotile v ujetništvu. Trenutno ima v oskrbi deset živali. Zavetišče sicer obsega tudi velik gozd, kjer se mačke prosto gibljejo.

Dom belih levov, ki so sicer zelo redki, je Južna Afrika, a jih v divjini živi le še par. Od leta 1970 so jih namreč pospešeno lovili in ubijali, ali pa jih zadrževali v ujetništvu, cirkusih in živalskih vrtovih. Njihov kožuh je bil namreč zelo dragocen.

Leta 2004 je organizacija Global White Lion Protection Trust (WLT) vzpostavila program za zaščito belih levov, ki vključuje tudi njihovo ponovno naseljevanje v njihov naravni habitat. Od takrat so nove primerke belih levov zabeležili v dveh rezervatih v Južni Afriki: v naravnem rezervatu Timbavati v letih 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 in 2013 ter v parku Kruger v letih 2014 in 2015.