Francoski anesteziolog naj bi zastrupil več kot 20 bolnikov

Frederica Pechierjaso v četrtek privedli pred preiskovalnega sodnika, ki ga je zaslišal o dodatnih 66 sumljivih srčnih zastojih med operacijami pacientov, ki so bili označeni z nizkim tveganjem. Sodnik se je odločil nadalje preiskovati 17 primerov, od tega sedem smrti. Po besedah javnega tožilca Etienneja Manteauxa je Pechier med zaslišanjem potrdil, da so se v kliniki Saint-Vincent dogajala kazniva dejanja, zanikal pa je, da bi bil odgovoren za te zastrupitve.

V dveh letih je policija razširila svojo preiskavo na dodatna poročila o neželenih dogodkih, kar v medicinskem žargonu pomeni nepričakovane zaplete ali smrt bolnika, ki je zdrav.

Manteaux je dejal, da je bil skupni imenovalec v novih primerih, ki so se zgodili v času, ko je bil v odprtem sporu z drugimi anesteziologi, prav Pechier. Dodal je, da je bil, ko so se primeri zgodili, v bližini in hitro diagnosticiral problem in ukrepe, tudi če nič ni kazalo na sum prevelikega odmerka kalija ali lokalne anestezije.