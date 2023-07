Francoski izgredi po pozivu babice ubitega 17-letnika izgubljajo zagon

Nasilni izgredi, ki so po francoskih ulicah divjali tudi šesto noč zapored, očitno izgubljajo zagon. Minulo noč so po vsej državi aretirali 157 ljudi, kar je občutno manj kot dan prej, ko so jih privedli več kot 700. Kot vse kaže, je k umirjanju razmer pripomogel poziv babice ubitega 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa ustrelil policist. "Mojega vnuka ste uporabili kot izgovor za nasilje, ne uničujte ničesar," je sporočila razjarjenim protestnikom. Užaloščena najstnikova družina si želi, da bi država spremenila policijska pooblastila policije oziroma njihovo uporabo sile in orožja.