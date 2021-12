Francoski novinarji v Slovenji snemajo oddajo o uspehih slovenskih športnikov

Da smo Slovenci športni narod, sami vemo in tudi zelo radi poudarjamo. A našo športno veličino vidijo tudi drugi. Luka Dončić, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Janja Garnbret so imena, ki so v zadnjem letu odmevala po vsem svetu. Celo tako močno, da so se novinarski kolegi iz Francije odločili obiskati Slovenijo in zdaj iščejo recept za uspešnost naših športnikov. Kaj vse so obiskali in koga še posebej občudujejo v Franciji?