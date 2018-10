'Francoski spiderman' splezal na 230-metrski nebotičnik v Londonu

Pred plezanjem je za CNN povedal, da se počuti živčnega, podobno kot pred vsemi vzponi. "Ko ogrožam svoje življenje, se počutim zares živega. Mogoče vam to zveni noro in malce strašljivo, a tako je," je dejal in dodal, da pri vseh svojih dejanjih s seboj nosi potni list. "S tem pomirim oblasti, ko me aretirajo," je še pojasnil.