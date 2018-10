Odkrili 'entiteto', ki ima morda informacije o poti izginulega malezijskega letala

Francoski preiskovalci so še edini, ki aktivno preiskujejo, kaj se je zgodilo z izginulim malezijskim letalom. Avstralija je za to namenila 140 milijonov, Malezija pa 60 milijonov evrov, a letala do zdaj niso našli, so pa prišli do konsenza, da naj bi ta izginil nekje nad južnim Indijskim oceanom in da nihče od potnikov ni preživel.

Francoski preiskovalci naj bi zdaj identificirali tretjo entiteto, osebo ali podjetje, ki ima morda podatke v zvezi s potjo izginulega letala in ki je morda prodalo zlonamerno programsko opremo. Odkrili so tudi nekaj sumljivih potnikov, ki naj bi bili na letalu, zaradi česar menijo, da je nadaljevanje preiskave upravičeno.

Wattrelos je dejal, da mu je skupina francoskih preiskovalcev povedala, da so odkrili nekonsistentnosti v uradnem poročilu o izginotju malezijskega letala in ugotovili, da so bili na letalu sumljivi potniki, ki bi jih morali preiskati. Med njimi naj bi bil malezijski strokovnjak za letalstvo, ki bi lahko imel tehnično znanje, ki bi mu omogočilo, da bi s pomočjo zlonamerne programske opreme vdrl v letalski komunikacijski sistem, ga zlorabil in spremenil pot letala.

Watterlos je dejal, da naj bi francoski preiskovalci upali, da se bodo v ZDA srečali s FBI, da bi prišli do novih podatkov, ki bi morda osvetlili pot letala in razkrili, kaj se je dejansko zgodilo na letalu. Jezni so, ker oblasti doslej niso hotele sodelovati z njimi.

Francoski preiskovalci tako upajo, da bodo lahko znova preverili satelitske in druge tehnične podatke, uporabljene v uradnem poročilu o izginulem letalu. Francoski preiskovalci bodo skušali ugotoviti tudi, ali je "tretja entiteta" prodala programsko opremo, ki je sposobna reprogramirati satelitske podatke, ki so bistveni za boljše razumevanje poti letala.

A strokovnjakom se zdi malo verjetno, da bodo francoski preiskovalci uspešni in da jim bo FBI razkril, kaj, česar doslej še niso sporočili javnosti.