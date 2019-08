'Francoski spiderman' na stolpnico v Hongkongu splezal z zastavo miru

V Hongkongu že deset tednov potekajo množični, na trenutke tudi nasilni politični protesti, ki so se začeli zaradi nasprotovanja načrtu, ki bi dovoljeval izročitev osumljencev celini in se od takrat razvili v širši poziv k demokratičnim pravicam.

'Nujen poziv za mir in dogovor med vlado in prebivalci Hongkonga'

Med plezanjem je pritrdil zastavo, na kateri so narisani hongkonška in kitajska zastava ter sklenjeni roki. Pred vzponom je povedal, da je njegova poteza "nujen poziv za mir in dogovor med vlado in prebivalci Hongkonga."

To sicer ni bilo njegovo prvo plezanje po stolpnicah v Hongkongu, mestu z največ stolpnicami na svetu. Na stavbo Cheung Kong Center je tokrat splezal že tretjič. Avgusta lani ga je hongkonško sodišče kaznovalo za nezakonit vzpon na 27-nadstropno stavbo banke Hang Seng in mu vzpenjanje za določen čas prepovedalo. Januarja pa je bil aretiran zaradi plezanja po 47-nadstropnem stolpu v Manili na Filipinih.