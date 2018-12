Francoz v središču škandala v Švedski akademiji kriv dveh posilstev, ne enega

Nekdaj vplivno osebnost na stockholmskem kulturnem prizorišču, 72-letnega Jean-Clauda Arnaulta, je višje sodišče v Stockholmu obsodilo zaradi posilstev, ki sta se zgodili oktobra in decembra 2011, v obeh primerih je bila žrtev ista ženska. Arnault se je zagovarjal, da je nedolžen in da je bil spolni odnos sporazumen.

Sodišče v Stockholmu je sicer Arnaulta oktobra spoznalo za krivega v eni od dveh točk obtožnice in ga obsodilo na dve leti zapora. "Višje sodišče pa je prišlo do drugačnega zaključka in smatra, da ni nobenega dvoma, da je obtoženec zagrešil posilstvo tudi v drugem primeru," piše v izjavi za javnost višjega sodišča.

Arnault je poročen s sedaj že nekdanjo članico Švedske akademije, pisateljico Katarino Frostenson. Novembra lani je časnik Dagens Nyheter objavil izpovedi 18 žensk, ki trdijo, da so bile Arnaultove žrtve med letoma 1996 in 2017.

Maja je Švedska akademija sporočila, da letos ne bo podelila Nobelove nagrade za književnost, kot so navedli, zaradi zmanjšanja zaupanja javnosti v ustanovo.