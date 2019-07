Francoza v vegetativnem stanju bodo zdravniki odklopili z aparatov

Na francoskem kasacijskem sodišču so odločili, da lahko zdravniki z aparatov odklopijo moškega, ki je že enajst let v vegetativnem stanju. Primer 42-letnega Vincenta Lamberta je v Franciji razdelil javnost, pa tudi njegovo družino. Odločitev sodišča je sicer dokončna, saj pritožbe niso več možne.

Francosko najvišje, kasacijsko sodišče, je odločilo, da lahko zdravniki nehajo hraniti moškega, ki je v vegetativnem stanju že od prometne nesreče, ki se je zgodila pred enajstimi leti, poroča BBC. Zavrnili so razsodbo pritožbenega sodišča, ki so jo sprejeli 20. maja. Primer 42-letnega kvadriplegika Vincenta Lamberta že vrsto let deli francosko javnost in celo Lambertovo družino v razpravah o pravici do življenja ali smrti.

Odvetniki njegovih staršev so zagrozili, da bodo zdravnike obtožili umora, če ga bodo odklopili z aparatov, medtem ko Lambertova žena, šest njegovih sorojencev in nečak trdijo, da je edina humana možnost, da mu pustijo umreti. Evropsko sodišče za človekove pravice je sicer že leta 2015 odločilo proti staršem, ampak zdravniki zaradi varnostnih pomislekov niso takoj odklopili naprav za vzdrževanje življenjskh funkcij. 20. maja so zdravniki v bolnišnici Sebastopol na severu Francije v Reimsu začeli z odstranjevanjem cevk, preko katerih so Lamberta hranili, a je francosko pritožbeno sodišče v nekaj urah odredilo, da morajo ponovno začeti s hidracijo in hranjenjem, primer pa so naslovili na kasacijsko sodišče.

Kasacijsko sodišče je bilo v Franciji ustanovljeno konec 18. stoletja kot vrh civilnopravdnega in kazenskega sodstva. S centralnim nadzorom nad razlago prava naj bi najbolj pripomoglo tudi k njegovemu poenotenju.

V razsodbi, ki so jo sprejeli v petek, je sodišče odločilo, da od zdaj naprej naprave lahko ostanejo ugasnjeno, je povedal odvetnik Lambertove žene. To je končna odločitev, saj pritožbe na odločitve tega sodišča niso možne. Ta odmeven primer je, kot že omenjeno, razdelil francosko javnost. V Franciji je evtanazija ilegalna, a zdravniki lahko neozdravljivo bolne paciente globoko uspavajo.

Rachel Lambert, žena Vincenta Lamberta, trdi, da njen mož ne bi želel takšnega življenja. FOTO: AP

Lambert je bil zaposlen kot psihiatrični medicinski brat in je že od prometne nesreče na motorju leta 2008 kvadriplegik. Diha lahko brez pomoči respiratorja, občasno tudi odpre svoje oči, hranijo pa ga s pomočjo gastrične cevke. Po mnogih letih, v katerih so poskušali izboljšati njegovo stanje, je medicinska ekipa Vincenta Lamberta leta 2013 po posvetu z ženo predlagala, da bi prenehali z nego. Ker se niso posvetovali s preostankom njegove družine, so se pričeli dolgoletni sodni spori.