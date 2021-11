Pri vse več opravilih in vse pogosteje nas zamenjujejo roboti – pa ne samo v letalstvu in avtomobilski industriji. Tudi v Sloveniji jih že lahko opazimo v muzejih, gostinstvu, industriji in seveda zdravstvu. Prav zdravstvenim delavcem po novem dela ne bodo lajšali le robotski stroji, temveč tudi pravi humanoidni roboti, kot je denimo Frida.