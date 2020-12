Frizerski saloni, tržnice in trafike lahko ponovno obratujejo

Vlada je ponovno spremenila svojo odločitev. Frizerski saloni so ponovno odprti vse do 4. januarja, enako velja tudi za trafike in tržnice. Neprijetno presenečenje so na drugi strani doživeli kozmetičarji. Ti so 15. decembra za teden dni, skupaj s frizerskimi saloni obratovali, a bodo do 4. januarja morali ostati zaprti, pa čeprav sta si kozmetična in frizerska dejavnost sila podobni. Takšnih ukrepov preprosto ne razumemo, so kritični kozmetičarji, a tudi drugi so neprestanega zapiranja in nato odpiranja čez nekaj dni, že siti.