Frontex začenja prvo misijo izven EU

Frontex, ki ima sedež v Varšavi, je bil ustanovljen leta 2004. Njegova naloga je analizirati migracijske tokove ter podpora upravljanju meje državam EU na njenih zunanjih mejah, kot sta Italija in Grčija, s tehnično opremo in strokovnjaki. Misijo Frontexa v Albaniji je omogočil poseben sporazum med Albanijo in EU. Gre za prvi tovrsten sporazum med povezavo in državo, ki ni članica EU. V načrtih so tudi novi sporazumi z ostalimi državami Zahodnega Balkana, med drugim s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Severno Makedonijo.