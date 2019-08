Ministrstvo za javno upravo pripravlja predlog dviga plač funkcionarjem. Pravijo, da zato, ker so dobili takšno pobudo s strani javnih funkcionarjev, in da se morajo nanjo odzvati. In komu bi se plače dvignile? Obema predsednikoma, torej države in vlade, pa ministrom, poslancem, županom, sodnikom, tožilcem in revizorjem računskega sodišča.