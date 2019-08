Voditelji G7 blizu dogovora o pomoči pri spopadanju s požari v Amazoniji

Sedmerica voditeljev najrazvitejših držav sveta naj bi bila blizu dogovora o tehnični in finančni pomoči Braziliji pri spopadanju s požari v amazonskem pragozdu, je namignil francoski predsednik, ki je požare že označil za "mednarodno krizo".

V francoskem obmorskem mestu Biarritz se končuje zasedanje sedmih najrazvitejših držav sveta, Francije, ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Japonske in Kanade. Medtem še vedno gorijo 'pljuča sveta', požari v Amazoniji so letos med najhujšimi v moderni zgodovini.

Gibanje Mladi za podnebno pravičnost danes pred brazilskim veleposlaništvom v Ljubljani pripravlja protestni shod, s katerim želijo opozoriti na hude posledice obsežnih požarov v amazonskem pragozdu. Kot so poudarili, slovenska politika o požarih molči, čeprav je zanje posredno sokriva.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je v nedeljo zvečer namignil, da je sedmerica najvplivnejših voditeljev sveta blizu dogovora o finančni in tehnični pomoči Braziliji pri spopadanju s požari v amazonskem pragozdu. Voditelji naj bi se po njegovih besedah, ki jih povzema BBC,"strinjali o čimprejšnji pomoči tistim državam, ki so jih prizadeli požari". "Naša ekipa je v kontaktu z državami, da lahko finaliziramo nekaj zelo konkretnih zavez, ki vključujejo tehnična sredstva in financiranje." Že pretekli teden je Macron požare v amazonskem pragozdu označil za "mednarodno krizo".

Ob robu srečanja G7 potekajo tudi protesti, številni naperjeni proti francoskemu predsedniku. FOTO: AP

Britanski premier Boris Johnson pa je že napovedal, da bo Združeno kraljestvo za zaščito amazonskega pragozda namenilo deset milijonov funtov oziroma dobrih 11 milijonov evrov.

Podatki brazilskega Nacionalnega inštituta za raziskovanje vesolja kažejo, da se je število požarov v tem letu povečalo za 85 odstotkov. Samo leta 2019 so zaznali že 75.000 požarov, večino na območju amazonskega pragozda.

Na brazilskega predsednika Bolsonara se je v zadnjih dneh sicer vsul plaz kritik, predvsem zaradi njegove protiokoljske retorike, skeptičnosti glede podnebnih sprememb in neukrepanja pri kršitvah zakonov o krčenju gozda. Po pritisku in pozivih evropskih voditeljev k ukrepanju za zaščito "pljuč sveta" pa je v petek vendarle odobril napotitev brazilskih oboroženih sil v boj proti požarom. S požari se tako bori 44.000 pripadnikov vojske, predsednik pa je v nedeljo po Twitterju sporočil, da je sprejel tudi ponudbo pomoči izraelskega premierja Benjamina Netanyahuja, čeprav je bil v preteklosti izjemno kritičen do tuje pomoči in države obtožil, da se vmešavajo v notranje zadeve Brazilije.

Medtem ko Bolsonaro za požare krivi kmete in nevladne organizacije, te s prstom kažejo nanj – spodbujal naj bi gozdarje in kmete pri sečnji gozdov za pridobivanje novih obdelovalnih površin, ter rudarje, ki naj bi s požari nelegalno pridobivali zemljo za izkoriščanje.

Pozivi k reševanju amazonskega pragozda prihajajo z vsega sveta. FOTO: AP