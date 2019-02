Serijski morilec v BiH: streljal je, dokler ga policisti niso ubili

Na drugi strani hriba so policisti našli iglu, v katerem se je skrival v dneh, preden so se mu približali.

Ko se je v gozdu skrival pred policisti, si je izdelal skrivališče. V tla je zapičil bajonet, čezenj poveznil ovčjo kožo in se skril spodaj. Ko je slišal, da so se mu štirje specialci, ki so sledili njegovim stopinjam v snegu, približali na 20 metrov, je vanje sprožil rafal strelov, ki je trajal okoli 15 sekund. Enega policista je zadel v nogo, drugi strel je raznesel cev puške drugega. Policisti so se hitro odzvali in streljali nazaj. Ko se mu je avtomatska puška izpraznila, je streljal še s pištolo, ki jo je vzel umorjenemu policistu. Streljal je vsepovprek, dokler ga policisti niso ubili. Tedaj je streljanje prenehalo, poroča Zurnal.info.

Nihče noče prevzeti njegovega trupla

Vse od tedaj se sarajevski policiji ni javil nihče, ki bi po obdukciji prevzel njegovo truplo. Oče mu je umrl, mamo je ubil, policiji se niso javili niti njegova sestra niti njegovi morebitni prijatelji.

"Očitno je, da v 24 urah po njegovi likvidaciji nihče, prav nihče, ni poklical policije, da bi prevzel truplo. Ne njegova družina ne nihče drug," je razkril vir blizu notranjega ministrstva v kantonu Sarajevo.

Človek, ki je ubil štiri ljudi

Edin Gačić je ob koncu vojne ubil soborca iz mudžahedinske vojske, ki je bil znan po brutalnih usmrtitvah, za kar je bil obsojen na osem let zapora. Leta 2000 ga je pomilostil takratni predsednik Federacije Bosne in Hercegovine Ejup Ganić iz Stranke demokratične akcije in mu zmanjšal zaporno kazen za eno leto.

Po izpustitvi iz zapora je leta 2002 v Zenici ubil lastno mater, leta 2003 pa je bil zaradi omenjenega zločina obsojen na 20 let zapora. Ko je prestal dve tretjini kazni, je bil leta 2017 predčasno izpuščen iz zapora v Bihaću. Tamkajšnja uprava zapora je takrat opozorila, da bi lahko Gačić, ki je domnevno trpel zaradi shizofrenih motenj, ponovno zakrivil umor, vendar oblasti teh opozoril niso upoštevale.

4. februarja letos je tako Gačić v prodajalni v vasi Podorašac pri Konjiču ubil Sauda Sultanića, pet dni pozneje pa v Suhodolu pri Tarčinu, v bližini objekta za izobraževanje policijskih kadrov, še policista Begića.

Njegov nekdanji odvetnik Rusmir Karkin je razkril, da je bil Gačić vedno hladnokrvna oseba. "Na njegovem obrazu nikoli ni bilo moč opaziti nikakršnega razburjenja. Ljudje, ki prestajajo kazni zaradi zločinov, kot jo je on, običajno imajo občutek krivde in na različne načine lahko približno vidite, kaj se dogaja z njimi. Sam v primeru Edina resnično nisem mogel oceniti ničesar," je dejal za Radio Sarajevo.Priznal je, da se je s svojimi kolegi velikokrat pogovarjal o tem, da je Gačić pustil vtis zelo urejene osebe: "Na sojenje je prišel v čisti in beli srajci, dal je vtis študenta, ne težkega kriminalca. To je nek moj osebni vtis o njem."

Po izjavah, ki jih je dal policiji, je bil Gačić kot otrok spolno zlorabljen. Ko je bil v zaporu, je varčeval denar, nato pa za 400 mark (200 evrov) kupil pištolo, s katero je ubil svojo mamo. Eden od njegovih sojetnikov, ki je z njim delil celico, je povedal, da je največ časa preživel v zaporniški knjižnici. "Učil se je knjige na pamet, nato je vse to ponavljal v celici. Ko mu je bil kakšen del knjige še posebej všeč, ga je iz knjige iztrgal in ga kar pojedel," je povedal.

Koliko takšnih 'tempiranih bomb' še hodi naokoli?

Gačićev primer je razkril številne napake v sistemu in odprl vprašanja o tem, kdo je kriv za to, da je psihično bolan človek in storilec najhujših kaznivih dejanj lahko zakorakal na svobodo in zakaj mu ni bilo treba nadaljevati z zdravljenjem.

Jasno je, da to ni osamljen primer in da po ulicah BiH brez kakršnegakoli nadzora hodi še veliko podobnih "tempiranih bomb", je za Dnevni Avaz opozoril forenzični psihiater in sodni izvedenec Omer Ćemalović.

Kot je povedal, se je ta tragičen primer žal moral zgoditi, da se bo zdaj končno začelo reševati vprašanje ljudi z duševnimi težavami. Nekdanji zakoni so v takšnih primerih dopuščali nadaljevanje nadzora tudi po končanem zdravljenju, a zdaj ni več tako. "Danes, ko pacienta, ki ni več v pristojnosti zapora, odpustite, nimate nikogar, komur bi predali obvestilo ali priporočilo, da je treba z zdravljenjem in kontrolami nadaljevati,"je povedal.

Nihče seveda ne more oceniti, koliko potencialno nevarnih ljudi je na svobodi, se pa na stotine storilcev kaznivih dejanj zdravi na Zavodu za forenzično psihiatrijo Sokolac. Ćemalović pravi, da ne želi strašiti nikogar, a nevarnosti, da se podoben primer ponovi, po njegovem mnenju ne gre izključiti. Konec koncev, pravi, je naš narod že 30 let pod hudim stresom.