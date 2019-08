Gajserja je v Mariboru sprejela nepregledna množica navijačev

Čeprav ni še konec tekmovalne sezone, je že jasno, da je naslov svetovnega prvaka v elitnem motokrosističnem razredu v lasti Tima Gajserja. V Mariboru so mu pripravili veličasten sprejem. Pred Timom je zdaj čas za počitek, da si nabere novih moči in posveti svojim bližnjim, potem pa ga že čakajo nove priprave in treningi, da bo zopet lahko posegel po vrhunskih rezultatih.

