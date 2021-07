Ena najbolj ganljivih zgodb na letošnjih olimpijskih igrah je zagotovo zgodba igralcev ragbija s Fidžija. Predstavniki države, ki nima niti 900.000 prebivalcev, so premagali vse ekipe na igrah in si več kot zasluženo priigrali zlato. Zmago so proslavili objeti, v solzah, misleč na požrtvovalnost, odrekanje in trpljenje v zadnjih mesecih.

