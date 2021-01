Ganljiva vrnitev otrok s posebnimi potrebami v šolske klopi

Po dveh mesecih in pol se v šolske klopi vračajo prvi otroci, in sicer otroci s posebnimi potrebami. Čas, ki so ga preživeli doma, je bil težek tako zanje kot za njihove družine, saj ti otroci potrebujejo veliko posebne individualne obravnave in tudi terapije, ki so jih deležni v šolah. Vrnitev v šolske klopi je bila ganljiva. Otroci, ki ne govorijo, so vzklikali, se smejali, tisti, ki lahko hodijo, so kar stekli proti svojim učilnicam pogledati, če je še vedno vse na svojem mestu.

