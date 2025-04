Ganljiva zgodba z Dolenjske: maček 11 dni preživel na 30-metrskem boru

Lepa, kar malo ganljiva zgodba prihaja z Dolenjske. Kar 11 dni je štiriletni maček Pandi preživel na vrhu 30 metrskega bora. Obupana lastnica ga je z drevesa poskušala zvabiti s hrano, na pomoč je klicala gasilce in plezalce, a mucku nihče ni mogel pomagati. Na koncu so prestrašenega mačkona z drevesa rešili – jamarji. Čeprav po navadi rešujejo iz jam, so vešči tudi vzponov na drevesa, in ni prvič, da so priskočili na pomoč živali v stiski.