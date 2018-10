'Skoraj vsako jutro mi je pripovedoval o groznih sanjah ...'

Občudovala sem njegovo osebnost, modrost in pogum, da postavlja politična vprašanja v zatiranem delu sveta. Povezala naju je strast do demokracije, človekovih pravic in svobode izražanja. To so bile temeljne pravice, za katere se je boril."

Cengizejeva v pismu razkrije, da je imel izginuli novinar pogoste nočne more, v katerih so se pojavljali njegovi kolegi, ki so bili kritiki oblasti v Savdski Arabiji in so zato prestajali zaporne kazni. "Skoraj vsako jutro, ko sem ga poklicala, mi je pripovedoval o groznih sanjah, ki so ga preganjale, in mi dejal, da je moj glas zopet privabil nasmešek na njegov obraz. Zdaj, ko ga nisem videla že več dni, bolje razumem, kaj je mislil s tem," pripoveduje uzaloščena zaročenka.

"Najina ljubezen in sanje o novem skupnem življenju so ga iz Wasingtona pripeljale v Instanbul, kamor se je odpravil po zahtevane dokumente za najino poroko. Upanje, da bova srečno preživela preostanek najinih življenj, ga je motiviralo, da je tega usodnega popoldneva vstopil v konzulat."

'Bil je močan kot skala'

"Z Džamalom sva imela številne sanje, a najbolj sva si želela ustvariti skupen dom. Vsak dan mi je povedal, da si želi, da bi se skupaj prebudila. Kljub številnim težavam in močnim čustvom ni z njimi obremenjeval nikogar. Bil je močan kot skala," je opisala njuno ljubezen.

Tistega jutra, ko sva se odpravljala na konzulat po dokument o njegovi ločitvi, je bil vesel, opisuje: "Odločila sem se, da tisti dan ne bom šla na univerzo, zato sva se tja odpravila skupaj. Nisva imela pojma, kaj naju čaka. Uradnik, ki ga je obvestil, da so dokumenti pripravljeni, mu je dejal, da naj bo na konzulatu ob enih popoldne. Na poti do tja sva naredila načrte za preostanek dne. Nameravala sva nakupiti nekaj gospodinjskih pripomočkov za najin nov dom in se srečati z družino in prijatelji, da bi proslavila začetek skupnega življenja."