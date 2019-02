Lucy našli po štirih letih, le 20 kilometrov stran od doma

Družina Gibbard iz Teksasa je pred štirimi leti izgubila psičko Lucy. Nihče ni točno vedel, kam je šla, dolgo časa so jo iskali, a brez uspeha. In po dolgih širih letih se je Lucy znova pojavila, in to le dobrih 20 kilometrov stran od svojega doma. Snidenje z družino je bilo ganljivo.